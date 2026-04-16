La Juventus si trova a dover affrontare una fase difficile a causa degli infortuni di Milik e Vlahovic, che mettono fuori gioco entrambi i principali attaccanti. Ora l’unico disponibile in rosa è l’ex giocatore del Lilla, che potrebbe essere impiegato come riferimento centrale. Intanto, il tecnico sta valutando l’impiego di Boga come soluzione versatile in attacco, pronto a coprire diverse posizioni.

È bastato godersi qualche giorno di spogliatoio sovraffollato alla Continassa che una grandinata di infortuni si è abbattuta sulla Juventus, di quelle che rendono inutile anche l’ombrello d’emergenza. "La fortuna va e viene", penserebbero le menti più zen, ma per Luciano Spalletti l’approccio filosofico conta ben poco perché l’obiettivo all’orizzonte è più grande di qualsiasi eventuale alibi, che oscura fino alla sparizione. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che ora dipende aritmeticamente dalla stessa Signora, va "acchiappata" – come direbbe l’allenatore – a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo a disposizione, compreso un attacco che adesso andrà apparecchiato nel miglior modo possibile nonostante le ridottissime combinazioni a disposizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, con Milik e Vlahovic ko rimane solo David: ecco le idee di Spalletti per l'attacco

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