Judo ok Arezzo - Pima nella classifica di società al trofeo città di Rosignano

Al 22° Trofeo Città di Rosignano, si sono affrontate diverse squadre in una giornata ricca di momenti intensi e sfide sportive. La competizione ha visto protagonisti atleti e società impegnati con determinazione, affrontando anche qualche problema fisico e momenti di recupero. La classifica finale ha visto il Judo OK Arezzo al primo posto, mentre altre formazioni hanno dato il massimo per ottenere risultati importanti.

Al 22° Trofeo Città di Rosignano è andato in scena un concentrato di emozioni vere: fatica, infortuni, riscatti, conferme e tanta, tantissima voglia di non mollare. Due giorni lunghi, intensi, in cui ogni atleta ha portato qualcosa sul tatami. Il sabato è partito subito in salita. L’infortunio di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Trofeo Città di Montale, foto e classifica della corsaMontale (Pistoia), 15 marzo 2026 – Con lo scenario di Piazza Matteotti a fare da cornice alla partenza, Montale ha vissuto una mattinata di sport e...