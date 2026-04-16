Italiano-Milan ritorno di fiamma | arriva anche l’annuncio

Il Milan sta valutando nuovamente il nome di Vincenzo Italiano come possibile allenatore per la prossima stagione. L’interesse nei suoi confronti non è nuovo, dato che già un anno fa era stato considerato tra i candidati per la panchina. Attualmente, l’allenatore del Bologna è al centro delle discussioni tra i dirigenti rossoneri, che stanno monitorando la sua situazione in vista di un eventuale cambio sulla panchina.

Vincenzo Italiano torna nel mirino del Milan in vista della prossima stagione con l’allenatore del Bologna che piaceva ai rossoneri già un anno fa. Nuova panchina per Italiano in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante le conferme sul prosieguo del rapporto tra il Bologna e Vincenzo Italiano da parte della società rossoblu, il destino del tecnico potrebbe essere altrove con diverse società che lo hanno messo nel mirino per il prossimo campionato. Igli Tare lo inserì nella lista dei possibili allenatori del Milan non appena diventò direttore sportivo dei rossoneri, scegliendo poi di puntare su Massimiliano Allegri considerato anche il rinnovo da parte di Italiano col Bologna.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Italiano-Milan, ritorno di fiamma: arriva anche l’annuncio Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato, ritorno di fiamma per Castro. L’annuncio: “E’ nella lista del Milan” Arriva anche l’ufficialità, il ritorno al Milan è ormai cosa fattaSi prospetta un ritorno in casa Milan con la squadra pronta ad accogliere in rosa un calciatore che solo pochi mesi fa aveva salutato i rossoneri. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allegri ct azzurro? Ecco a chi punterebbe il Milan, con qualche nome a sorpresa...; Milan, il sogno Lewa Video; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; Massimo Mauro: Napoli-Milan da addormentarsi, il perfetto manifesto del calcio italiano. Bologna, è fatta per il ritorno di Pobega: tutti i dettagli dell'affare con il MilanTommaso Pobega è sempre più vicino al Bologna. Il centrocampista è pronto a lasciare il Milan e a fare ritorno alla corte di Vincenzo Italiano, con cui ha vinto anche l'ultima Coppa Italia. Definiti i ... corrieredellosport.it Il Milan ritrova Gabbia: il ritorno del leader difensivoSenza Gabbia il Milan perde certezze difensive: la soluzione passa dal ritorno alla difesa a tre e da un sistema più equilibrato. msn.com Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan sembra essere in dubbio: in caso di addio - scenario comunque difficile a oggi - quale tecnico vorresti Italiano, Gasperini o Simone Inzaghi (in bilico all'Al-Hilal) #milan #allegri #gasperini #italiano #inzaghi #spazi - facebook.com facebook Il calcio italiano vola in Australia: Inter, Milan e Juventus in campo a Perth per il tour estivo 2026. Tra le sfide in programma il derby della Madonnina e il derby d'Italia. Presente anche il Palermo x.com