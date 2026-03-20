Calciomercato ritorno di fiamma per Castro L’annuncio | E’ nella lista del Milan

Il calciomercato del Milan si concentra su Santiago Castro, che è ancora tra i nomi in lista. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha confermato che il giocatore è nel mirino dei rossoneri e che il club sta valutando un possibile ritorno di fiamma per il calciatore. La trattativa resta in fase di valutazione e non ci sono ancora annunci ufficiali.

E' il Bologna la squadra italiana che giocherà i quarti di Europa League. I rossoblù passano contro la Roma ai supplementari dopo un pirotecnico 3-4. In gol anche la prima punta Santiago Castro con un tiro di prima potentissimo sotto la traversa di Svilar. L'argentino potrebbe essere uno degli obiettivi del Milan per rinforzare l'attacco nella prossima sessione di calciomercato. Ecco le ultime novità. A parlare dell'attaccante di Vincenzo Italiano ci pensa il giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. Ecco il profilo per... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, ritorno di fiamma per Castro. L’annuncio: “E’ nella lista del Milan” Articoli correlati Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a sorpresa: ecco il nome in attaccoMentre la stagione prosegue, tra le mura di 'Casa Milan' già si pensa alla prossima sessione estiva di calciomercato. Calciomercato, ritorno di fiamma per la difesa? Il Milan fiuta il colpo a zeroCalciomercato Milan, sguardo verso l'estate per quanto riguarda la dirigenza rossonera. Calciomercato, gli affari dell'ultima ora con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti Una raccolta di contenuti su Calciomercato ritorno di fiamma per... Temi più discussi: Inter, ritorno di fiamma per Moussa Diaby: cosa filtra dall'Al-Ittihad e il collegamento con Thuram; Juve, rivoluzione attacco: lo scambio David-Kolo Muani e il ritorno di fiamma per Zirkzee; Zirkzee apre, il calciomercato Juve si accende: valigie fatte a Manchester, con lo United è finita; Zirkzee, dall’Inghilterra: vuole tornare in Italia. In lizza Milan, Juve e Napoli. Goretzka e la Juventus: ritorno di fiamma per il centrocampista tedescoIl nome di Leon Goretzka torna a circolare con insistenza attorno alla Juventus. Il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, in scadenza di contratto, sarebbe finito in cima alla lista dei possibili. tuttojuve.com Inter, ritorno di fiamma per Moussa Diaby: cosa filtra dall'Al-Ittihad e il collegamento con ThuramL'attaccante francese ex PSG possiede le caratteristiche richieste da Cristian Chivu ... msn.com #calciomercato #milan: attaccante occhio al profilo di #Castro! C'è l'annuncio. Scopri i dettagli nei commenti. - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, si punta uno dei nuovi talenti della Serie A. Ecco il profilo per l'attacco #SempreMilan x.com