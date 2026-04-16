Istituti tecnici nel 2026 27 cattedre possibili anche con 15 ore Ecco come si completa Nota MIM

Nel prossimo ciclo scolastico 202627, i nuovi indirizzi degli Istituti Tecnici introdurranno una modifica nelle assegnazioni delle cattedre, che potranno arrivare anche a 15 ore. La nota del Ministero dell'Istruzione spiega che questa riforma mira a ridurre il numero di docenti in eccesso, garantendo una composizione più equilibrata delle ore di insegnamento. La revisione interessa le classi prime e si inserisce nel quadro delle nuove disposizioni per l’organizzazione didattica.

La Riforma degli Istituti Tecnici, che debutterà nelle classi prime dell'anno scolastico 202627, prevede una particolare composizione delle cattedre con l'obiettivo di evitare un numero elevato di docenti sovrannumerari. L'articolo Istituti tecnici, nel 202627 cattedre possibili anche con 15 ore. Ecco come si completa. Nota MIM.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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