L'Iowa sta vivendo un aumento dei casi di tumore, diventando uno dei due stati negli Stati Uniti con un’incidenza crescente di questa malattia. Questa tendenza si distingue rispetto alla diminuzione di diagnosi di cancro registrata in molte altre regioni del paese. La situazione ha attirato l’attenzione della comunità medica e delle autorità sanitarie, che stanno monitorando attentamente l’andamento dei dati epidemiologici nello stato.

L’Iowa è oggi sotto i riflettori dell’oncologia americana. È uno dei soli due stati — insieme al Kentucky — dove l’incidenza del cancro è in crescita costante, in controtendenza rispetto al calo osservato a livello nazionale. Lo studio, basato sull’analisi di 29 esperti tra epidemiologi e professionisti della salute, evidenzia un “mix tossico”: l’accumulo di inquinanti che va oltre la semplice predisposizione genetica o stili di vita errati. Un esempio emblematico è la storia di Chris Henning, cresciuto in una fattoria della contea di Greene. Nonostante i test genetici non evidenziassero predisposizioni ereditarie, molti membri della sua famiglia sono stati colpiti dal cancro, probabilmente per l’esposizione a fungicidi e erbicidi distribuiti sui campi. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Iowa, il granaio d’America sotto attacco: tumori in aumento

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