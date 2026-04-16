Invasione di corsia e schianto | 3 mezzi coinvolti camionista positivo all' alcol test

Mercoledì mattina a Montichiari si è verificato un incidente stradale lungo la Strada provinciale 236, coinvolgendo tre veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto che si dirigeva verso Brescia avrebbe invaso la corsia opposta, causando uno schianto con altri due mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato due persone in ospedale, mentre un terzo coinvolto è stato sottoposto all’alcol test. Nessuno dei feriti si trova in condizioni gravi.

Il bilancio è di due feriti più un terzo coinvolto, per fortuna nessuno in gravi condizioni, ma sono tre anche i veicoli "incastrati" nell'incidente di mercoledì mattina a Montichiari, sulla Strada provinciale 236: è qui che poco prima delle 8 un'auto che viaggiava in direzione Brescia avrebbe.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Schianto mortale in autostrada, più mezzi coinvolti: a bordo anche un bimboMomenti di tensione e traffico paralizzato lungo una grande arteria del Sud Italia, dove nelle ultime ore si sono susseguiti incidenti ravvicinati... Incidente a Corso Garibaldi, investe ed uccide due donne: positivo all'alcol test, arrestato 34enneProseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L'auto invade la loro corsia: medico trevigiano e la moglie psicologa uccisi sulle strade della Liguria; Invasione di corsia e schianto: 3 mezzi coinvolti, camionista positivo all'alcol test - BresciaToday; Scontro mortale a Borgnano, tra Cormòns e Mariano del Friuli; Musicisti sardi in corsia all'ospedale Marino di Cagliari: Un'invasione pacifica. Napoletani a Roccaraso, arrivano 28 bus ma l’invasione dei tiktoker non c’èNessuna invasione di tiktoker a Roccaraso. Sono 28 i bus turistici arrivati da Napoli per il weekend, su un tetto massimo di 50. Solo 3 respinti, perché non autorizzati. La temuta ondata di napoletani ... fanpage.it Il compito più difficile di Péter Magyar, su cui l'Europa dovrà sfidarlo, sarà liberare l’Ungheria dalla gabbia energetica russa costruita da Orbán. Dopo l'invasione dell'Ucraina, mentre il resto d'Europa diversificava le fonti di approvvigionamento, Budapest ha au x.com 40 anni dopo Chernobyl, 4 anni dopo l’invasione. Potreste aver notato che ultimamente siamo stati un po’ meno attivi. La ragione è duplice: da un lato Luiza (a cui è in capo il montaggio e l’editing dei contenuti video) è stata ultimamente molto impegnata in un - facebook.com facebook