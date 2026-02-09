Schianto mortale in autostrada più mezzi coinvolti | a bordo anche un bimbo

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo un’autostrada nel Sud Italia. Più veicoli sono rimasti coinvolti, tra cui un bambino. La strada è stata subito chiusa al traffico, creando lunghe code e disagi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica e soccorrere le persone coinvolte. La scena è apparsa subito molto seria, con mezzi di soccorso che arrivavano sul posto.

Momenti di tensione e traffico paralizzato lungo una grande arteria del Sud Italia, dove nelle ultime ore si sono susseguiti incidenti ravvicinati che hanno trasformato una normale giornata di viaggio in un'emergenza complessa. Le prime segnalazioni parlavano di mezzi fermi, lunghe code e sirene spiegate, senza che fosse immediatamente chiaro cosa fosse accaduto. Con il passare dei minuti è emerso un quadro sempre più drammatico, fatto di tamponamenti, veicoli gravemente danneggiati e persone rimaste coinvolte negli impatti.

