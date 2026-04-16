internazionale aderisce allo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste

La redazione di Internazionale ha deciso di partecipare allo sciopero previsto per giovedì 16 aprile, promosso da organizzazioni del settore giornalistico. La scelta riguarda tutti i giornalisti e le giornaliste associati alla pubblicazione, che si asterranno dal lavoro in quella giornata. La mobilitazione si svolge in risposta a una richiesta di miglioramenti nelle condizioni lavorative e salariali nel settore.

La redazione di Internazionale aderisce allo sciopero di giovedì 16 aprile indetto dalla Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi), il sindacato unitario delle giornaliste e dei giornalisti italiani. Per questo oggi il sito di Internazionale non sarà aggiornato, non saranno inviate le newsletter e non uscirà l’episodio quotidiano del podcast Il Mondo. Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il...🔗 Leggi su Internazionale.it

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Lo sciopero dei giornalisti del Sole 24 Ore

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