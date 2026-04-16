InsideUsa – Cul-de-sac americano

Benvenuti a questa nuova edizione di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie principali dagli Stati Uniti. In questa puntata troverete aggiornamenti su questioni politiche, eventi di cronaca e sviluppi legali che hanno coinvolto diverse figure pubbliche e istituzioni del paese. Restate con noi per conoscere i fatti più recenti e le principali novità provenienti dall’altra sponda dell’Atlantico.

Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un articolo che racconta l’America incastrata nel pantano iraniano. Mentre la Casa Bianca lascia filtrare ottimismo su un possibile accordo e su negoziati in corso mediati da attori regionali, sul terreno la pressione militare aumenta: Washington ha rafforzato il blocco navale contro l’Iran, arrivando a minacciare esplicitamente l’uso della forza contro le navi che tentano di violarlo.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideUsa – Cul-de-sac americano Notizie correlate Leggi anche: Iran, la “vittoria” di Trump è tattica ma non strategica: il tycoon si è tolto dal “cul de sac”, ma gli ayatollah sono ancora lì Leggi anche: Guida: Saint Laurent Borsa A Mano ‘sac De Jour’