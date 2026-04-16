Infanzia tre pedagogiste in visita dalla Sardegna a Savignano sul Rubicone al polo scolastico ' Zerosei'
Il 15 aprile, tre pedagogiste provenienti dalla provincia del Sulcis sono state a Savignano sul Rubicone per una visita studio presso il Polo per l’Infanzia “Freccia Azzurra”. L’iniziativa è stata promossa dal Coordinamento pedagogico territoriale dell’Unione Rubicone e mare, con la partecipazione della coordinatrice locale. La visita si inserisce in un programma di scambio tra professionisti del settore educativo, senza coinvolgimento di enti o aziende specifiche.
Il caso di Savignano fa scuola. Ieri, mercoledì 15 aprile, tre pedagogiste della provincia del Sulcis hanno partecipato a una visita studio presso il Polo per l’Infanzia “Freccia Azzurra”, organizzata dal Coordinamento pedagogico territoriale dell’Unione Rubicone e mare e dalla Coordinatrice.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
A Savignano un incontro pubblico sui servizi socio-sanitari nel distretto Rubicone e Mare“Con l'aumento dell'aspettativa di vita, crescono esponenzialmente le malattie croniche (diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, demenze)...
Il problema delle megascuole in Sardegna, i docenti: “Sul dimensionamento scolastico non ci hanno consultato”Dopo la decisione del governo di commissariare quattro regioni per portare avanti i tagli alle dirigenze scolastiche, Fanpage.