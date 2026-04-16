Infanzia tre pedagogiste in visita dalla Sardegna a Savignano sul Rubicone al polo scolastico ' Zerosei'

Il 15 aprile, tre pedagogiste provenienti dalla provincia del Sulcis sono state a Savignano sul Rubicone per una visita studio presso il Polo per l’Infanzia “Freccia Azzurra”. L’iniziativa è stata promossa dal Coordinamento pedagogico territoriale dell’Unione Rubicone e mare, con la partecipazione della coordinatrice locale. La visita si inserisce in un programma di scambio tra professionisti del settore educativo, senza coinvolgimento di enti o aziende specifiche.