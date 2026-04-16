Incendio in un deposito di Picanello a lavoro i vigili del fuoco
Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un deposito situato nel quartiere di Picanello, a Catania. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme in una palazzina di via Giovanni Prati. Al momento, non sono stati diffusi dettagli su eventuali feriti o danni specifici. La situazione è ancora in fase di gestione.
Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania stanno intervenendo, dalle 15 di questo pomeriggio, per domare un rogo scoppiato in una palazzina di via Giovanni Prati, nel quartiere di Picanello. .🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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