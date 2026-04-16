Incendio in un deposito di Picanello a lavoro i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio in un deposito situato nel quartiere di Picanello, a Catania. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme in una palazzina di via Giovanni Prati. Al momento, non sono stati diffusi dettagli su eventuali feriti o danni specifici. La situazione è ancora in fase di gestione.