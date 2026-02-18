Riaprono gli Scavi Scaligeri con la mostra Winter games! un viaggio nella memoria visiva degli sport invernali
Gli Scavi Scaligeri riaprono al pubblico dopo più di dieci anni di chiusura, portando in mostra le immagini della serie
Dopo oltre dieci anni di chiusura, il Centro Internazionale di Fotografia - Scavi Scaligeri riapre le sue porte e torna a proporsi come spazio di produzione culturale e confronto nel cuore di Verona. Dal 20 febbraio al 2 giugno 2026, gli ambienti sotterranei di grande suggestione ospitano “Winter games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi LIFE 1936-1972”, un progetto espositivo che intreccia fotografia, sport e storia, inserendosi nel percorso di iniziative che accompagna la città durante i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La mostra, nata da un’idea di Giuseppe Ceroni e curata da Simone Azzoni, è promossa dal Comune di Verona e prodotta da Silvana Editoriale, in collaborazione con PEP Artists e Grenze Arsenali Fotografici.🔗 Leggi su Veronasera.it
