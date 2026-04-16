In auto con la cocaina pronta per essere spacciata arrestato

I carabinieri di Foligno hanno arrestato un giovane di 22 anni, di origine albanese e senza fissa dimora in Italia, dopo averlo sorpreso a bordo di un'auto con della cocaina pronta per essere venduta. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato la sostanza stupefacente all’interno del veicolo e hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sorpreso con auto con la cocaina pronta per essere spacciata. È successo a Foligno dove i carabinieri hanno arrestato un 22enne, di origine albanese e senza fissa dimora nel territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di un servizio i militari hanno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Spaccio di cocaina in un casolare abbanodato, due arresti Notizie correlate Leggi anche: Beccato per strada con l'eroina pronta per essere spacciata, arrestato Leggi anche: Fermato con la droga pronta essere spacciata e 2mila euro in contanti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trovato con un panetto di cocaina in auto, in casa ne aveva altri tre di hashish; Apre l'auto del compagno e chiama la polizia: C'è qualcosa di strano, dentro c'è un tesoro di droga e Viagra; Arrestato a Rozzano con 21 chili di cocaina dopo un folle inseguimento in auto; Spacciatore trovato in auto con dosi di droga e soldi. Tradito dal nervosismo. 51 grammi di cocaina in auto. Arrestata una donnaNella serata del 14 aprile 2026, i carabinieri della stazione di Ferentino hanno arrestato una donna di 35 anni, residente nel comune e già conosciuta dalle forze dell’ordine, con l’accusa di possesso ... ciociariaoggi.it In auto con la cocaina: arrestato a FolignoArrestato a Foligno un giovane italiano di 29 anni trovato in possesso di cinque grammi di cocaina e 300 euro ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato fermato in viale Manin mentre si ... umbria24.it Il calo di valore della Ferrari SF90 Stradale non è un errore. Ferrari lavora in modo diverso da come siamo portati a pensare. https://auto.everyeye.it/notizie/acquista-ferrari-sf90-stradale-480mila-euro-rivende-perdendoci-173mila-euro-872171.htmlutm_me facebook Frontale auto-camion alle porte di San Pantaleo: due feriti in ospedale x.com