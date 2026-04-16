Immobiliare Torino non è in crisi ma è alla ricerca del ritmo giusto | cresce l’attesa per l’effetto Valentino

A Torino il mercato immobiliare mostra segnali di stabilità, senza un calo evidente, ma si aspetta un nuovo slancio legato all’attesa per l’effetto Valentino. La città si muove, anche se i numeri non sono ancora brillanti come quelli di altre grandi città italiane. Milano continua a crescere, Bologna si sta reinventando, Firenze sta valorizzando il suo patrimonio e Napoli sorprende con sviluppi recenti.

In città il mercato immobiliare si muove, ma non brilla. Milano corre, Bologna si reinventa, Firenze si valorizza, Napoli sorprende. Torino invece resta lì, sospesa, come se fosse sempre sul punto di fare il salto ma poi qualcosa la trattenesse. I numeri non sono affatto negativi. A marzo 2026 il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Effetto Olimpiadi. Intorno a Cortina cresce fino al +250% la ricerca di escortSecondo i dati elaborati, l’andamento giornaliero evidenzia una crescita costante nei primi giorni della settimana rispetto agli stessi giorni della... Leggi anche: Benzina esaurita? Ecco perché non è una crisi ma un effetto dei prezzi in calo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cosa fare il 25 aprile 2026 a Torino?; Attenti ai falsi annunci di case in affitto: ecco come una agenzia che dà solo informazioni ci lucra da molti anni; Dove comprare casa a Torino nel 2026: i quartieri in crescita; Osservatorio di Immobiliare: Torino è la seconda città più cara in Piemonte per acquistare casa (circa 2.200 euro/mq). Osservatorio di Immobiliare: Torino è la seconda città più cara in Piemonte per acquistare casa (circa 2.200 euro/mq)Il mercato immobiliare piemontese mostra segnali di crescita nel primo trimestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono infatti in rialzo sia i prezzi di vendita (+3,4%) che i c ... torinotoday.it Immobiliare a Torino, 'è boom di compravendite commerciali'Il commercio di prossimità continua a generare, nonostante le difficoltà, valore economico e immobiliare. Nel 2024 a Torino sono stati acquistati 1.286 negozi, per oltre 100.000 metri quadrati di ... ansa.it Soldi, sesso, criminalità, immobiliare, inquinamento: 50 mappe per capire Forlì - facebook.com facebook