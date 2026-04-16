Il volto oscuro della violenza e i segreti dell' animo umano | a Trecate arriva Psychè

Nuovo appuntamento con il teatro a Trecate venerdì 17 aprile alle 21, quando il sipario del Pellico si alzerà su "Psychè". Il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Ensemble propone un'indagine cruda e diretta sulla natura umana, cercando di dare una risposta a un interrogativo complesso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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