Il Quadrilatero cambia volto | 4 nuove aperture tra via Montenapoleone e via Bagutta
A pochi giorni dall'inizio della Milano Design Week, il Quadrilatero della moda si amplierà con l'apertura di quattro nuovi negozi tra via Montenapoleone e via Bagutta. Le nuove aperture interessano diversi marchi che rafforzano la presenza nell'area, conosciuta per essere il cuore dello shopping di lusso in città. L'evento segna un aumento dell'offerta commerciale e una rivisitazione dell'assetto commerciale del quartiere.
A pochi giorni dall'inizio della Milano Design week, il Quadrilatero della moda cambia assetto con l'apertura di quattro nuovi punti vendita. Le inaugurazioni riguardano marchi storici e nuove direzioni creative, che hanno scelto di posizionarsi tra via Santo Spirito, via Pietro Verri, via.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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