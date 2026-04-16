Durante un'indagine giudiziaria è stata intercettata una conversazione in cui un esponente di Askatasuna si definisce un

Un "fottuto partito". È così che Askatasuna si auto-definiva in un'intercettazione. Il virgolettato è contenuto nella memoria per il primo grado del sostituto procuratore Manuela Pedrotta, incaricata del caso dalla procuratrice Lucia Musti. L'atto è confluito nell'appello, dopo che il Tribunale di Torino ha rigettato l'accusa di associazione a delinquere. Mattia Marzuoli, imputato e per la Procura numero due di "Aska", diceva a due "sodali" che la loro organizzazione "non può definirsi come un semplice collettivo ma come un fottuto partito". E in un'intercettazione ambientale si rintracciano richiami espliciti, tutti a sigle internazionali. Nelle carte della Procura si legge: "Indicativo in tal senso è quanto emerso durante la conversazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il piano oscuro di "Aska": "Diventiamo Hezbollah"

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