Il Pentagono ora chiede alle case automobilistiche Usa di produrre armi

Il Pentagono ha richiesto alle case automobilistiche statunitensi di produrre armi, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Funzionari militari hanno avuto colloqui con rappresentanti del settore automobilistico, senza specificare quali aziende siano coinvolte o quali armi debbano essere prodotte. La decisione fa seguito a una serie di richieste da parte del governo per aumentare le forniture di materiale bellico. La notizia ha suscitato reazioni nel settore industriale e tra gli analisti.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, funzionari del Pentagono hanno avuto colloqui con alti dirigenti del settore automobilistico, tra cui l’amministratore delegato di Ford, Jim Farley, e la presidente e ceo di General Motors, Mary Barra, nel croso dei quali hanno chiesto la disponibilità a passare rapidamente alla produzione militare. Logo di General Motors a Wall Street (Ansa). Sta aumentando la preoccupazione per l’esaurimento delle scorte di armi. I colloqui del Dipartimento della Difesa con aziende come Ford e General Motors si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per l’ esaurimento delle scorte di armi americane, che ha spinto i funzionari statunitensi a cercare alternative ai tradizionali appaltatori per incrementare la produzione di armi e altre forniture militari.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Pentagono ora chiede alle case automobilistiche Usa di produrre armi WW3 Scenario - Are We ALREADY in a World War Notizie correlate Tre senatori dem a Trump: "Non concedere alle case auto cinesi di produrre negli Usa""Dobbiamo essere consapevoli che invitare le case automobilistiche cinesi a stabilirsi negli Stati Uniti conferirebbe loro un vantaggio economico... "Questione di sicurezza nazionale". Colloqui tra Pentagono, Ford e General Motors per produrre armiIl Dipartimento della Difesa statunitense ha avviato colloqui preliminari con i vertici delle principali case automobilistiche americane per valutare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro; USA-Iran, verso una ripresa dei negoziati?; L’economia di guerra di Trump: tagliare sanità e istruzione per il boom di spese del Pentagono; Trump: 'Un'intera civiltà potrebbe morire'. Iran-USA, la guerra in diretta, il Pentagono: Siamo pronti a combattere se Teheran rifiuta l’accordo. Stretto Hormuz ancora chiusoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump annuncia la ripresa dei negoziati tra Israele e Libano dopo 34 anni ... fanpage.it Wp, 'il Pentagono invia altri 10 mila soldati Usa in Medio Oriente'Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre il governo Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un accordo che metta fine al conflitto. Lo scrive il ... ansa.it Intanto il presidente Usa Donald Trump ha regalato sui social un'altra perla di kitsch integralista: condivide un'immagine di un altro profilo che lo ritrae abbracciato a Gesù per fare un dispetto «ai pazzi della sinistra radicale». Dismessi i panni di Gesù del prece facebook condiziona la politica Usa con fiumi di soldi. In prospettiva (futura e ipotetica) se gli Usa smettessero di fare da eterno back up delle guerre di Israele forse i governi di quel Paese la smetterebbero di usare la guerra come unico strumento per cercare 4/5 x.com