Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 aprile 2026 | Agata fa venire dei dubbi a Mimmo Rosa scopre…

Nell’episodio di oggi di Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, vengono presentate alcune situazioni che coinvolgono i personaggi principali. Agata mette in discussione alcune scelte di Mimmo, suscitando dubbi nel giovane, mentre Rosa scopre qualcosa di inatteso. La puntata prosegue con i classici intrecci tra i protagonisti, portando avanti le trame già avviate nelle ultime settimane.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Involontariamente Johnny ascolterà una chiacchierata tra Cesare e Irene che lo ferirà non poco. Il magazziniere si è innamorato di Irene e ha provato a convincerla a non sposare Cesare, lei però gli ha detto che non prova i suoi stessi sentimenti. Al Paradiso penseranno di onorare Totò dopo aver scoperto che è morto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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