Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Agata e Mimmo si preparano a lasciare Milano a causa di una convocazione improvvisa della soprintendenza di Firenze. La ragazza riceve la notizia con una settimana di anticipo e inizia a organizzare la partenza con il suo fidanzato, portando con sé alcune valigie e lasciando alle spalle la vita milanese.

Tutto è pronto a Il Paradiso delle Signore per il trasferimento a Firenze di Agata e Mimmo. La ragazza viene infatti convocata con una settimana di anticipo dalla soprintendenza della città e si appresta a partire con il fidanzato. Un imprevisto che mette in difficoltà Ciro, che non ha ancora trovato un degno sostituto del genero in caffetteria. Il Puglisi Senior decide però di non dire nulla ai due ragazzi, che comunque scoprono tutto quanto a pochi minuti dalla partenza.

© Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: Agata e Mimmo stanno per lasciare Milano

