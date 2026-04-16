Il Mercato Vintage più grande d’Europa | scopri capi a soli 2 euro a Napoli!

A Giugliano si svolge il Fair Priced Vintage Market, il più grande mercato dell’abbigliamento vintage in Europa. L’evento si tiene in diverse date e offre capi a prezzi molto bassi, con alcuni vestiti disponibili a soli 2 euro. L’iniziativa si svolge in un’area dedicata e coinvolge numerosi espositori che propongono capi di seconda mano e vintage.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 2 e 3 maggio 2026, l’attesissimo Fair Priced Vintage Market farà tappa a Giugliano in Campania, portando con sé la più grande esperienza di mercato vintage d’Europa. Questo evento eccezionale si svolgerà presso il Palazzetto Giugliano in via Campopannone, offrendo a tutti gli appassionati dello stile retrò un’opportunità imperdibile di esplorare, acquistare e divertirsi in un ambiente unico. Con orari di apertura dalle 9:00 alle 19:00, il mercato promette di trasformare il modo di vivere lo shopping vintage. Fair Priced Vintage è riconosciuto in tutta Europa come uno dei leader nella vendita di abbigliamento vintage.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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