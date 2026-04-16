Il meglio del chilometro zero arriva a Borgomanero | il Mercato della Terra torna alla Fiera del Giusto
I prodotti a chilometro zero tornano protagonisti a Borgomanero. Sabato 18 aprile, gli spazi del collegio Don Bosco ospiteranno la quinta edizione della "Fiera del Giusto", un appuntamento che mette al centro la biodiversità, l'inclusione e la valorizzazione delle eccellenze locali, e un nuovo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Asparagi, stortina veronese e molto altro al Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna di domenica 19 aprile! - facebook.com facebook