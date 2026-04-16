Il linguaggio dei capodogli è simile al nostro | vocali e struttura fonetica nei loro clic comunicativi

Uno studio recente analizza i suoni dei capodogli, evidenziando che i loro clic comunicativi seguono schemi strutturati e somiglianti alle vocali umane. I ricercatori hanno osservato come questi suoni vengano prodotti secondo regole fonetiche precise, dimostrando una complessità nel modo in cui i cetacei si scambiano informazioni. La ricerca si concentra sulle caratteristiche acustiche dei clic e sulla loro organizzazione nel linguaggio dei mammiferi marini.

Uno studio sui capodogli rivela che i loro clic, i suoni attraverso cui comunicano, seguono percorsi strutturati simili alle nostre vocali e usando vere e proprie regole fonetiche. La ricerca suggerisce che ci sia un sistema comunicativo complesso e potenzialmente paragonabile al linguaggio umano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: I potenti clic dei capodogli non solo assomigliano alle nostre vocali, ma fanno parte di un sistema di comunicazione simile al nostro.

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