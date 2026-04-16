Il doping si ferma alla dogana | sequestrate oltre 30mila confezioni di sostanze anabolizzanti e farmaci illegali

Le autorità hanno intercettato un carico di circa 30.000 confezioni di sostanze anabolizzanti e farmaci illegali alla dogana di Ancona. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, portando al sequestro di prodotti privi di autorizzazione per un valore stimato di oltre 200.000 euro. La scoperta si è concentrata su un traffico di sostanze destinate, presumibilmente, al mercato nero.

ANCONA – La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona, assieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito un’operazione che ha consentito scovare e sequestrare circa 30mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un valore di mercato di oltre 200mila euro. Le.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Operazione dei Nas, sequestrati migliaia di farmaci e sostanze dopanti illegali per un valore di oltre 550.000 euroMigliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali sequestrati, oscurati siti web di vendita illegale di farmaci e 12 gruppi criminali colpiti solo... Maxi operazione contro il traffico di farmaci illegali: sequestri per oltre 550 mila euroMigliaia di medicinali e sostanze dopanti illegali sono stati sequestrati, numerosi siti internet dediti alla vendita clandestina di farmaci sono... Altri aggiornamenti Si parla di: Maradona porta lo scudetto a Napoli: il riscatto di un’intera città; Circus beatclub, il ritmo non si ferma con Rehab All-Starz, VidaLoca e Homegames.