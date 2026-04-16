Il consiglio comunale Ripudia la guerra | sì un anime all' ordine del giorno di Emergency portato in aula da Pagnanelli Pd

Nel consiglio comunale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno intitolato “Ripudia la guerra”, promosso da Emergency e presentato dal gruppo Pd, con il consigliere Francesco Pagnanelli come primo firmatario. La mozione, che invita a condannare ogni forma di conflitto armato, è stata discussa e approvata senza opposizioni. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sul tema della pace e della solidarietà.

Approvato all’unanimità in consiglio comunale l'ordine del giorno “Ripudia la guerra” promosso da Emergency e presentato in aula dal gruppo Pd, con come primo firmatario il consigliere comunale Francesco Pagnanelli. Un ordine del giorno con cui, in sostanza, si vogliono riaffermare i principi.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Consiglio comunale, si torna in aula: 6 i punti all'ordine del giornoLa seduta è stata convocata dal presidente Marra per mercoledì 8 aprile, alle ore 15 e in seconda convocazione per giovedì 9 aprile Il Consiglio... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Carrara si ferma: La Resistenza ha creato l’Italia; Siderno, confronto acceso in Consiglio comunale sull’operazione Risiko. La maggioranza presenta una mozione sulla legalità non votata dall’opposizione. Il consiglio comunale Ripudia la guerra: sì un anime all'ordine del giorno di Emergency portato in aula da Pagnanelli (Pd)Il primo firmatario dell'odg approvato nella seduta del 16 aprile esprime grande soddisfazione per l'unitarietà dell'aula nel sostenere la campagna dell'organizzazione non governativa che riafferma i ... ilpescara.it