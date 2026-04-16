Il comune con i cestini in sciopero contro i rifiuti selvaggi Battaglia vinta

Il Comune di Bosisio Parini ha concluso con successo la campagna “cestini in sciopero”, iniziata a metà gennaio dall’amministrazione locale. La misura è stata adottata per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati e dell’uso scorretto dei cestini pubblici. Il monitoraggio della campagna si è appena concluso, confermando i risultati positivi ottenuti finora.

Si è conclusa con esito positivo la fase di monitoraggio della campagna “cestini in sciopero”, avviata a metà gennaio dall’Amministrazione comunale di Bosisio Parini per contrastare l’utilizzo improprio dei cestini pubblici. Dopo tre mesi di osservazione, tra gennaio e aprile, la sperimentazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Brianza: Villasanta contrasta l’abbandono rifiuti con lo “sciopero dei cestini” e nuovi modelli anti-spreco.Villasanta, in Brianza, ha lanciato una singolare iniziativa per contrastare il crescente problema dell'abbandono di rifiuti nei cestini pubblici: la... Rifiuti, in Brianza è stato annunciato lo "sciopero dei cestini": cosa succedeL'uso improprio dei cestini pubblici ai bordi delle strade è ormai diventato una vera e propria piaga in molte città della Brianza. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I residenti di Chiaia danno battaglia al Comune; Manfredi: Comuni italiani vicini a Leone XIV. Il cardinale Battaglia: Con lui senza paura; La pedalata della vita!; Pur senza il Comune di Marino continua la battaglia al TAR contro l'inceneritore di Gualtieri: i ricorsi e le analisi di Slow Food Frascati e Terre Tuscolane. Il comune con i cestini in sciopero contro i rifiuti selvaggi. Battaglia vintaIn cosa consiste l'iniziativa attuata a Bosisio Parini dove, dopo 3 mesi, il Comune conferma la linea e riorganizza il servizio. Intanto sono anche scattate 4 multe fino a 850 euro per lancio di rifiu ... leccotoday.it Geotermia sperimentale, la battaglia. Il Comune si rivolge a MattarellaCastelnuovo Valdicecina ribadisce il no a un impianto pilota per la ricerca di risorse nel cuore della terra Contro i potenziali effetti negativi sulla salute, sull’incolumità pubblica e sulla ... lanazione.it #repost Buongiorno a tutti e bentornati su #wmsstoriamilitare con LA BATTAGLIA DEL PONTE DI GOITO, OVVERO QUANDO BERSAGLIERI E PROTO-SANMARCO INIZIANO A CORRERTI ADDOSSO È MEGLIO INIZIARE A SCAPPARE. Siamo nel 1848 ed è - facebook.com facebook Germania e Ucraina siglano un accordo di difesa su missili, droni e condivisione di dati sul campo di battaglia. x.com