Brianza | Villasanta contrasta l’abbandono rifiuti con lo sciopero dei cestini e nuovi modelli anti-spreco

Villasanta, in Brianza, ha deciso di rimuovere temporaneamente alcuni cestini pubblici per fermare l’abbandono di rifiuti, una scelta che ha generato molta attenzione. La causa principale è il continuo deposito di sacchetti e cartacce nei contenitori, che spesso restano pieni o vengono usati in modo scorretto. Per risolvere il problema, il Comune ha avviato un “sciopero dei cestini”, sostituendo i modelli più usati con alternative più resistenti e anti-spreco. L’obiettivo è anche sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare l’ambiente e ridurre i rifiuti abbandonati.

Brianza, "Sciopero dei Cestini": Villasanta Contro l'Abbandono di Rifiuti con una Mossa Inusuale. Villasanta, in Brianza, ha lanciato una singolare iniziativa per contrastare il crescente problema dell'abbandono di rifiuti nei cestini pubblici: la temporanea rimozione dei contenitori più abusati, accompagnata da un piano di rinnovamento e sensibilizzazione. L'amministrazione comunale mira a responsabilizzare i cittadini e a migliorare il decoro urbano in un'area dove il fenomeno era diventato insostenibile. Un Problema Diffuso, una Soluzione Innovativa. L'abuso dei cestini pubblici, con rifiuti domestici interi e persino ingombranti abbandonati al loro interno, affligge da tempo diverse località della Brianza.