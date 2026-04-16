Il Brand va in Vacanza | Come i Gadget Estivi Creano Legami Duraturi tra Aziende e Clienti

Durante l’estate, molte aziende scelgono di inviare gadget promozionali ai clienti, sfruttando il periodo di relax e maggiore disponibilità. Questi regali, spesso di uso quotidiano, rafforzano i legami tra il marchio e il consumatore. La stagione diventa quindi un’occasione per creare un ricordo positivo e duraturo, capitalizzando sulla maggiore apertura delle persone a ricevere messaggi e regali.

L’estate non è solo una stagione, ma un momento d’oro per la comunicazione aziendale. È il periodo in cui le persone staccano la spina, si rilassano e sono più ricettive ai messaggi positivi. Per alberghi, villaggi vacanze e strutture ricettive, ma anche per aziende di ogni settore che vogliono associare il proprio brand a ricordi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Il riso? Per il Compag è “una coltura da salvare”. Asta chiusa per il 5G! Assegnati i diritti delle frequenze. Abolizione Legge Fornero, ecco le ultimissime.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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