Il bene porta bene | a Lecce 13 detenuti diventano bagnini e hanno già il contratto per l'estate

A Lecce, tredici detenuti della Casa Circondariale stanno frequentando un corso per diventare bagnini. Hanno già firmato un contratto per lavorare durante l’estate. La formazione si sta svolgendo all’interno della struttura carceraria, e il brevetto professionale è in fase di ottenimento. I partecipanti sono in attesa di completare le procedure necessarie per iniziare l’attività lavorativa.

Tredici reclusi della Casa Circondariale leccese in procinto di ottenere il brevetto professionale per diventare bagnini. Una iniziativa pionieristica finalizzata alla rieducazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, già pronto il prossimo progetto da 40 posti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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