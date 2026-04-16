Il 3° Trofeo San Salvatore Manfredonia vi aspetta!

Il 3° Trofeo San Salvatore a Manfredonia si terrà prossimamente, offrendo un percorso di 12,3 km. L’evento coinvolgerà atleti e appassionati che desiderano partecipare alla competizione. La giornata prevede diverse attività e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e promuovere lo sport. Le iscrizioni sono aperte e si svolgeranno nelle settimane precedenti alla manifestazione.

? Pronti a mettervi alla prova??????? 12,3 km di pura energia? 19 Aprile 2026? Ore 9:30? Partenza: Edificio Scolastico San Salvatore (piazzale delle Orchidee)Una sfida tra passione, natura e sport. non mancare!??? Iscrizioni aperte? ICron Evolution? 3331984765 IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il 3° Trofeo San Salvatore Manfredonia vi aspetta! Notizie correlate Manfredonia. Torna il tradizionale Falò di San Giuseppe a San Salvatore – Frazione Montagna!La magia del fuoco e il calore della nostra comunità ci aspettano per una serata speciale sotto le stelle Ci sarà anche la musica ad accompagnare la... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Manfredonia, torna il Trofeo AVIS per la Vita: sport e solidarietà il 19 aprile. Il percorso; La Primavera del Running sul Gargano: ad aprile tre appuntamenti che raccontano molto più del cronometro; DAL ZOTTO E SALVATORE TRIONFANO NELLA TAPPA DI COPPA ITALIA BOULDER SALVATORE E GIACANI SOLLEVANO IL TROFEO DI CIRCUITO; Doyukai sale 13 volte sul podio al 5° Trofeo di karate del Monferrato. 3^ Trofeo San Salvatore 12,3 km competitiva Manfredonia (Foggia) Domenica 19 aprile, partenza ore 9:30 Iscrizioni Icron https://www.icron.it/newgo/#/evento/20264744 - facebook.com facebook