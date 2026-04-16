Durante la trasmissione Verissimo, Ibiza Altea ha condiviso un episodio che ha suscitato sorpresa tra il pubblico. La protagonista ha rivelato dettagli riguardanti una scoperta personale fatta anni fa, che ha cambiato la percezione di sé stessa e della sua storia. Le sue parole hanno attirato l’attenzione su un aspetto inaspettato della sua vita, lasciando spazio a molte domande sul passato e sulle scelte che l’hanno portata fin lì.

Ibiza Altea si è resa protagonista di un racconto, intenso e carico di significato, durante la trasmissione Verissimo. Difatti durante la nuova puntata del programma, gli spettatori hanno potuto assistere ad una storia fatta di dubbi, segreti e dolore, legami profondi e rinascita. Con una scoperta della sua vera identità familiare arrivata quando era ancora una bambina, segnandola per il resto della sua vita. Durante l’intervista a Silvia Toffanin, Ibiza Altea ha ripercorso la sua infanzia, segnata da un dubbio che la accompagnava fin da piccola. Guardando il padre Angelo e la madre Priscilla, si chiedeva perché il suo aspetto fosse diverso, soprattutto per il colore della pelle.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ibiza Altea e la scoperta shock a Verissimo: “Non sei chi pensi”, la verità arriva solo anni dopo

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