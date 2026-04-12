Ibiza Altea commuove a Verissimo | la verità sul padre e la morte del compagno

A Verissimo, Ibiza Altea ha condiviso momenti di vita e dolore, parlando dell’amore per il suo bambino e dei momenti difficili vissuti in passato. La donna ha raccontato aspetti personali legati alla perdita del suo compagno e alla relazione con il padre del figlio, senza lasciare spazio a interpretazioni o commenti. La sua intervista ha suscitato grande emozione tra il pubblico presente in studio.

Ibiza Altea si racconta a Verissimo, parlando dell’amore per il figlio, ma anche dei grandi dolori vissuti nella sua vita. Prima di tutto la morte del compagno Davide, scomparso in un incidente stradale quando il loro bambino era ancora piccolissimo. Una tragedia che ha segnato in modo indelebile l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La morte del compagno Davide e le lacrime di Ibiza Altea. Nel salotto di Silvia Toffanin, Ibiza Altea si è raccontata con grande sincerità, affrontando un tema molto delicato per lei: la scomparsa di Davide, il suo compagno e papà di suo figlio. Un amore da favola, finito bruscamente a causa di un incidente stradale.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ibiza Altea commuove a Verissimo: la verità sul padre e la morte del compagno GF Vip, chi è Ibiza Altea e il dolore per la perdita del compagno (padre del figlio): “Non ho mai superato la sua morte”Elvissa Ibiza Altea è una modella italoamericana, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999. Ibiza Altea al Grande Fratello Vip: il dolore per la morte del compagno quando il figlio aveva 6 mesiLa nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni, ma alcuni concorrenti hanno già deciso di raccontarsi senza filtri.