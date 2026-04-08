Gemini | Aiutati che la musica ti aiuta

Dal 10 aprile sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Gemini intitolato “Dai, dai dai”. La canzone sarà disponibile su diverse piattaforme di streaming e segnala il ritorno dell’artista con una traccia inedita. La pubblicazione segue altri lavori precedenti e anticipa un possibile nuovo progetto discografico. L’artista ha annunciato l’uscita sui social senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul significato del brano.

Dal prossimo 10 aprile sarà in rotazione radiofonica ‘Dai, dai dai’, il nuovo singolo di Gemini estratto dall’album ‘Universi’ già disponibile dallo scorso novembre 2025 su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico Gemini è un cantautore italiano capace di coniugare la profondità della scrittura d’autore con sonorità contemporanee, dando vita a canzoni autentiche, che raccontano emozioni quotidiane, sogni e fragilità. La sua cifra stilistica si distingue per intensità narrativa, originalità melodica e una forte attitudine da performer. Ha debuttato nel 2013 con l’Ep: ‘Fuori di testa’, prodotto da Ettore Diliberto in collaborazione con Alberto Radius, scalando le classifiche di Mondadori e Sorrisi & Canzoni. 🔗 Leggi su Funweek.it Gemini ti aiuta a sfogliare rapidamente lunghi google docs senza leggerliQuesto approfondimento presenta la funzione Audio Summaries di Google Docs, alimentata da Gemini, che consente di ottenere una sintesi vocale di un... Vuoi abbassare la glicemia? C’è un frutto miracoloso che ti aiuta in pochi minutiIl controllo dei livelli di zucchero nel sangue è diventato una priorità di salute pubblica, spingendo la ricerca scientifica a indagare soluzioni... Gemini: Aiutati, che la musica ti aiutaDal prossimo 10 aprile sarà in rotazione radiofonica ‘Dai, dai dai’, il nuovo singolo di Gemini estratto dall’album ‘Universi’ già disponibile dallo ... funweek.it Google Lyria 3 Pro: ora crea canzoni da 3 minuti direttamente in GeminiGoogle estende Lyria 3 Pro: brani fino a 3 minuti, integrazione in Gemini e altri servizi, ma restano dubbi su copyright e imitazione artisti. smartworld.it