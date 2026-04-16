Hoffenheim-Borussia Dortmund sabato 18 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Gialloneri corsari a Sinsheim

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:30 si gioca la partita tra Hoffenheim e Borussia Dortmund. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili le quote scommesse e i pronostici per l’incontro. Dopo la sconfitta in casa contro il Leverkusen, il Borussia Dortmund si trova a 12 punti di distanza dal Bayern Monaco, e una sconfitta in questa occasione potrebbe compromettere definitivamente le speranze di vincere il campionato.

Il KO interno contro il Leverkusen ha portato il Borussia Dortmund a -12 dal Bayern Monaco e un eventuale passo falso quest’oggi sul campo dell’Hoffenheim potrebbe definitivamente assegnare con largo anticipo il meisterschale ai bavaresi. La squadra di Ilzer ha il fiatone ed è scivolata pericolosamente al sesto posto dopo il pareggio di Augusta: nelle ultime 10 gare di contano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hoffenheim-Borussia Dortmund (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gialloneri corsari a Sinsheim Notizie correlate Hoffenheim-Borussia Dortmund (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Gialloneri corsari a SinsheimIl KO interno contro il Leverkusen ha portato il Borussia Dortmund a -12 dal Bayern Monaco e un eventuale passo falso quest’oggi sul campo... Hoffenheim-Borussia Dortmund (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl KO interno contro il Leverkusen ha portato il Borussia Dortmund a -12 dal Bayern Monaco e un eventuale passo falso quest’oggi sul campo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hoffenheim - Dortmund; Bundesliga: preview Hoffenheim-Borussia Dortmund; TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund im TV: Anstoßzeit, Sender und Statistik; Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen in Diretta Streaming | DAZN IT. Pronostico 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund – 18 Aprile 2026Appuntamento di Bundesliga il 18 Aprile 2026 alle 15:30 alla PreZero Arena, dove si affronteranno 1899 Hoffenheim e Borussia Dortmund. Una sfida dal peso ... news-sports.it Hoffenheim-Borussia Dortmund: streaming gratis e diretta liveL'Hoffenheim affronta il Borussia Dortmund il 18 aprile 2026 alle 15:30. Scopri come vederla gratis su Bet365 ... msn.com BUNDESLIGA - 29a GIORNATA Il Bayern Monaco vola verso il titolo. Il vantaggio dei bavaresi sul Dortmund sale a 12 punti a cinque turni dalla fine. Vincono Stoccarda e Lipsia. Il Bayer Leverkusen supera l'Hoffenheim al quinto p facebook