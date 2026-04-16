Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si sfidano Hoffenheim e Borussia Dortmund in una partita valida per il campionato di calcio. Dopo la sconfitta casalinga contro il Leverkusen, il Borussia Dortmund si trova a 12 punti di distanza dal Bayern Monaco, leader della classifica. Una eventuale sconfitta potrebbe avvicinare ulteriormente i bavaresi alla conquista del titolo.

Il KO interno contro il Leverkusen ha portato il Borussia Dortmund a -12 dal Bayern Monaco e un eventuale passo falso quest’oggi sul campo dell’Hoffenheim potrebbe definitivamente assegnare con largo anticipo il meisterschale ai bavaresi. La squadra di Ilzer ha il fiatone ed è scivolata pericolosamente al sesto posto dopo il pareggio di Augusta: nelle ultime 10 gare di contano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Borussia Dortmund (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Stoccarda-Borussia Dortmund (sabato 04 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiÈ il match clou del 28esimo turno di Bundesliga che vede la sfida tra lo Stoccarda di Hoeness e il Borussia Dortmund di Kovac, rispettivamente terza...

Borussia Dortmund-Leverkusen (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver espugnato Stoccarda e avvicinato ancora di più il secondo posto il Borussia Dortmund di Kovac cerca la matematica qualificazione in...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen in Diretta Streaming | DAZN IT; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Prossime partite e calendario completo Borussia-dortmund; Dortmund train in front of fans and sign autographs ahead of Hoffenheim clash.

Pronostico 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund – 18 Aprile 2026Appuntamento di Bundesliga il 18 Aprile 2026 alle 15:30 alla PreZero Arena, dove si affronteranno 1899 Hoffenheim e Borussia Dortmund. Una sfida dal peso ... news-sports.it

Borussia Dortmund-Hoffenheim, probabili formazioni: padroni di casa in crisiJulian Brandt è uno dei motorini del centrocampo del Borussia Dortmund, dove ha mostrato una notevole abilità tattica. Coinvolto in 10 partite stagionali, Brandt ha portato a segno 2 gol e fornito 2 ... it.blastingnews.com

BUNDESLIGA - 29a GIORNATA Il Bayern Monaco vola verso il titolo. Il vantaggio dei bavaresi sul Dortmund sale a 12 punti a cinque turni dalla fine. Vincono Stoccarda e Lipsia. Il Bayer Leverkusen supera l'Hoffenheim al quinto p facebook