Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30 si disputa la partita tra Borussia Dortmund e Leverkusen. Il Borussia Dortmund, dopo aver vinto in trasferta contro Stoccarda, si avvicina alla qualificazione in Champions League, che potrebbe arrivare con cinque giornate di anticipo. La squadra di Kovac affronta in casa quella di Hjulmand, in una sfida che potrebbe essere decisiva per il secondo posto in classifica.

Dopo aver espugnato Stoccarda e avvicinato ancora di più il secondo posto il Borussia Dortmund di Kovac cerca la matematica qualificazione in Champions con 5 giornate di anticipo in casa contro il Leverkusen di Hjulmand. I gialloneri hanno lasciato sfogare l’avversario nel primo tempo per poi colpirlo nel finale con 2 gol di Brandt e Adeyemi; una squadra con dei limiti ma l’unica ad oggi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Leverkusen (sabato 11 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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