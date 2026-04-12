Hockey ghiaccio | Blitz di Gherdeina a Merano nella gara-1 delle Finali di Alps League

Nella prima partita delle finali della Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, Gherdeina ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Merano in trasferta, con il punteggio di 1-5. La gara si è svolta senza particolari sorprese, con Gherdeina che ha controllato l’intera partita e si è portata avanti nel punteggio. Questo risultato mette Gherdeina in una posizione favorevole in vista delle prossime sfide della serie.

Gara-1 se la prende Gherdeina. L’Hockey Club ha battuto nettamente Merano in trasferta in occasione della prima disputa valida per la Finale del Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, passando per 1-5 in un match mai messo in discussione. Ottimo inizio per la compagine rosso blu e bianca, capace di indirizzare il match fin da subito trovando il goal del vantaggio al 7:58 con Deluca, per poi prendere il largo nel secondo periodo con Kasslatter (9:01) e Moncada in power-play (10:41). Merano ha poi provato ad accorciare le distanze nell’ultimo atto con Sherbinin al 9:32, prima però di subire altri due sigilli da parte degli ospiti, arrivati con Vozovik (10:32) e Schiavone (1-5).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Blitz di Gherdeina a Merano nella gara-1 delle Finali di Alps League Hockey ghiaccio, Gherdeina e Merano vincono Gara-4 e si portano sul 2-2 nelle rispettive semifinali di Alps LeagueÈ andata in scena l’attesissima Gara-4 delle semifinali di Alps Hockey League 2026 che metteva di fronte Gherdeina agli austriaci di Zeller Eisbaren... Leggi anche: Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby con Merano in Gara-4 dei quarti dell’Alps League. Ko per Vipiteno, Cortina e Gherdeina