Ho camminato al passo con l’Adige
Domenica 19 aprile si è svolta la Giornata Regionale del Turismo Fluviale, un evento organizzato dall’UNPLI Veneto. La giornata ha offerto diverse iniziative per promuovere l’Adige come elemento centrale nelle caratteristiche naturali, etnografiche e culturali della regione. Numerose persone hanno partecipato a passeggiate e attività lungo il fiume, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Adige nel paesaggio locale.
Domenica ricca quella del 19 aprile, con molteplici proposte in occasione della Giornata Regionale del Turismo Fluviale, coordinata da UNPLI Veneto, tutte dedicate alla valorizzazione dell’Adige come elemento che continua a plasmare le componenti naturalistiche, etnografiche e culturali della.🔗 Leggi su Veronasera.it
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