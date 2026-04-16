Ho camminato al passo con l’Adige

Domenica 19 aprile si è svolta la Giornata Regionale del Turismo Fluviale, un evento organizzato dall’UNPLI Veneto. La giornata ha offerto diverse iniziative per promuovere l’Adige come elemento centrale nelle caratteristiche naturali, etnografiche e culturali della regione. Numerose persone hanno partecipato a passeggiate e attività lungo il fiume, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Adige nel paesaggio locale.