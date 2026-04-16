Guerra in Medio Oriente l' allarme di Confartigianato | quasi un' azienda su tre pronta a fermarsi

Le tensioni in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi che potrebbe mettere in crisi molte aziende artigiane nel Piemonte. Un'indagine di Confartigianato rivela che quasi un'azienda su tre nel settore è pronta a sospendere l’attività a causa dell’impatto economico delle recenti vicende geopolitiche. La situazione solleva preoccupazioni sulla tenuta del comparto, già alle prese con difficoltà legate alle recenti tensioni internazionali.

Le tensioni geopolitiche internazionali hanno innescato una nuova fiammata dei prezzi che rischia di paralizzare il comparto artigiano piemontese. A lanciare l'allarme è Confartigianato Imprese Piemonte: secondo i dati elaborati dall'ufficio studi, infatti, quasi un'azienda su tre sta valutando.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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