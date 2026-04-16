Un Golden Retriever di nome Gus ha preso il ruolo di infermiere personale per il suo compagno di branco, Oakley, che aveva appena subito un intervento chirurgico orale. Gus ha mostrato comportamenti particolari, accompagnando Oakley durante le pause e aiutandolo a mantenere la calma. L’episodio si è verificato subito dopo il ritorno di Oakley dall’ospedale veterinario, attirando l’attenzione di chi ha assistito alla scena.

Un Golden Retriever di nome Gus ha assunto il ruolo di infermiere personale per il suo compagno di branco, Oakley, appena rientrato da un delicato intervento chirurgico orale. La scena, catturata da Melanie Joy, mostra un legame profondo tra i due animali, con Gus che si impegna senza sosta per garantire il benessere del fratello in difficoltà. L’intervento di assistenza continua di Gus. Il recupero post-operatorio di Oakley non è stato privo di sfide, data la sensibilità mostrata dal cane dopo la visita veterinaria. Non appena il compagno è tornato a casa, Gus ha preso immediatamente il comando delle cure domestiche. Le immagini mostrano Gus posizionato proprio accanto al fratello, impegnato in una sessione prolungata di leccamenti lungo il lato della bocca di Oakley.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golden Retriever infermiere: il gesto incredibile per il fratello

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