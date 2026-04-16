Giro 2026 percorso ritoccato | più insidie verso Chiavari e arrivo rivoluzionato a Napoli

Il percorso del Giro d’Italia 2026 è stato modificato poco prima della partenza, prevista per il 87 maggio in Bulgaria e conclusione il 31 maggio a Roma. Le modifiche riguardano principalmente le tappe verso Chiavari, con alcune insidie aggiunte, e l’arrivo a Napoli, che presenta un tracciato rivoluzionato rispetto alle edizioni precedenti. Le variazioni sono state annunciate a tre settimane dall’inizio della corsa.