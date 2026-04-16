Giro 2026 percorso ritoccato | più insidie verso Chiavari e arrivo rivoluzionato a Napoli
Il percorso del Giro d’Italia 2026 è stato modificato poco prima della partenza, prevista per il 87 maggio in Bulgaria e conclusione il 31 maggio a Roma. Le modifiche riguardano principalmente le tappe verso Chiavari, con alcune insidie aggiunte, e l’arrivo a Napoli, che presenta un tracciato rivoluzionato rispetto alle edizioni precedenti. Le variazioni sono state annunciate a tre settimane dall’inizio della corsa.
Il percorso del Giro d’Italia 2026 subisce alcuni aggiustamenti a tre settimane dalla partenza, prevista venerdì 87 maggio dalla Bulgaria, con chiusura 31 maggio a Roma. Le modifiche principali riguardano due tappe, ma non mancano anche correzioni ministri nei chilometraggi di diverse frazioni. In sostanza, la Corsa Rosa cambia senza stravolgersi, ma con due interventi che possono incidere in modo concreto sullo sviluppo della gara. La variazione più significativa riguarda l’undicesima tappa, la Porcari-Chiavari, che viene allungata da 187 a 195 chilometri. Nel nuovo disegno entra infatti anche lo strappo di Cogorno, una salita di 4,6 km al 6,7% di pendenza media.🔗 Leggi su Sportface.it
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