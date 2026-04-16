Gira con un coltello nella zona di Marmore | scatta il divieto di ritorno

Un uomo di nazionalità tunisina, già conosciuto per reati contro il patrimonio, è stato fermato con un coltello nella zona di Marmore. In seguito alle verifiche, le autorità hanno deciso di emettere un divieto di ritorno nella zona, con un provvedimento di foglio di via obbligatorio. La misura è stata adottata dal Questore per motivi di sicurezza pubblica.

Il Questore Michele Abenante ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un tunisino, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo - controllato dai carabinieri di Piediluco - è stato trovato in possesso di un coltello. Il provvedimento prevede il divieto di ritorno.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gira armato di coltello in piazza e scatta il controllo: ferito agente Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gira con un coltello e uno sfollagente estensibile in auto: si indaga; VILLAVERLA | GIRA CON UN COLTELLO E DROGA, DENUNCIATO DAGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE; Gira con un coltello nella zona di Marmore: scatta il divieto di ritorno; Certosa, gira per strada con un coltello a serramanico: arrestato. Certosa, gira per strada con un coltello a serramanico: arrestatoUn trentenne è stato sorpreso dalla Polizia con l’arma, un Opinel di 9 centimetri. Si tratta del primo arresto con il nuovo Decreto Sicurezza ... lavocedigenova.it Villaverla: gira in centro con coltello e droga, denunciatoIn data 02 Aprile 2026 durante l'attività nel comune di Villaverla, gli agenti hanno proceduto al controllo di due soggetti che fin da subito hanno ... vicenzareport.it Con la coda che gira come un elicottero, Argo, come tutte le mattine corre a fare le feste agli amici che fanno footing sul lungomare di Bari facebook La balla che gira in questi giorni è che c'è il MIRACOLO DELLA GRECIA. Posto che se uno da dieci va a uno e poi da uno va a due sta crescendo del 100% ma è sempre un disastro, la questione è semplice. I MIRACOLATI se vanno così bene perché non ci re x.com