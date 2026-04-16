Giovanni Tronchetti Provera e la moglie Nicole sono stati fotografati insieme durante un fine settimana a Portofino, mentre si scambiavano un bacio. Le immagini mostrano la coppia in atteggiamenti affettuosi, confermando il loro ritorno di fiamma. Le foto sono state pubblicate da un sito di cronaca rosa, senza ulteriori commenti o dettagli su altre vicende personali.

Un ritorno di fiamma ufficializzato da scatti che raffigurano Giovanni Tronchetti Provera e la moglie Nicole insieme mentre trascorrono un weekend familiare a Portofino Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen sono tornati una coppia a tutti gli effetti. A documentarlo oggi è il settimanaleChiche ha appena pubblicato alcuni scatti dei due mentre si godono unromantico weekend in famiglia a Portofino.Tra le foto c’è ancheun bacioche lascia intendere l’ufficializzazione del ritorno di fiamma. Solo qualche tempo fa il manager Pirelli e Nicole erano statipaparazzati dal magazine a St. Moritzma oggi una nuova conferma della relazione. Giovanni e Nicolesi erano separati tre anni fa, dopo un matrimonio durato per ben dieci anni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giovanni Tronchetti Provera e la moglie sono di nuovo una coppia: il bacio che ufficializza

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