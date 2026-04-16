Giovani talenti al pianoforte tra introspezione e virtuosismo

Da romatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso a Roma una serie di eventi dedicati ai giovani talenti al pianoforte, incentrati su esibizioni che spaziano tra introspezione e virtuosismo. La Camera Musicale, insieme ad altri enti organizzatori, presenta performance con giovani musicisti che interpretano brani di compositori noti. Le iniziative si svolgono presso il Bioparco e altri spazi della città, coinvolgendo pubblico e appassionati di musica classica.

CAMERA MUSICALE ROMANALUOGO ART EVENTBioparco di RomaCRM projectPresentanoGiovani talenti al pianofortetra introspezione e virtuosismoMusiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, S. Prokofiev, A. Skrjabin, S. Barber, S. Rachmaninov, C. van LunenSala dei Lecci del Bioparco di Roma domenica 19 aprile ore.🔗 Leggi su Romatoday.it

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