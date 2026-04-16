Giovani talenti al pianoforte tra introspezione e virtuosismo

Sono in corso a Roma una serie di eventi dedicati ai giovani talenti al pianoforte, incentrati su esibizioni che spaziano tra introspezione e virtuosismo. La Camera Musicale, insieme ad altri enti organizzatori, presenta performance con giovani musicisti che interpretano brani di compositori noti. Le iniziative si svolgono presso il Bioparco e altri spazi della città, coinvolgendo pubblico e appassionati di musica classica.

CAMERA MUSICALE ROMANALUOGO ART EVENTBioparco di RomaCRM projectPresentanoGiovani talenti al pianofortetra introspezione e virtuosismoMusiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, S. Prokofiev, A. Skrjabin, S. Barber, S. Rachmaninov, C. van LunenSala dei Lecci del Bioparco di Roma domenica 19 aprile ore.🔗 Leggi su Romatoday.it Il piccolo Alessandro Gervasi suona con il piano donato dalla comunità di Castiglion Fiorentino Notizie correlate Giovani talenti al pianoforte “tra Rigore e Fantasia”Domenica 15 marzo alle ore 18:30 la Camera Musicale Romana presenta un nuovo appuntamento della rassegna dedicata ai giovani pianisti che si sono... eventi a milano mercoledì 8 aprile 2026 torna back to "trip – cose buone dal mondo" sul palco i giovani talenti del conservatorio raffaele garramone al pianoforte) e simone capitaneo, tromboneMentre Milano celebra i 30 anni dei ‘Magazzini Generali’, storico punto di riferimento per la nightlife italiana Anni 90, al Teatro 1952, BACK TO... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: eventi a milano mercoledì 8 aprile 2026 torna back to trip – cose buone dal mondo sul palco i giovani talenti del conservatorio raffaele garramone al pianoforte) e simone capitaneo, trombone; All’Olimpico col Pedrollo: giovani talenti del Conservatorio cittadino sul palco del Teatro Olimpico; La Stuttgart Philarmonic Orchestra per la prima volta a Bologna. Il debutto con due giovani talenti; Giovani talenti e solidarietà: musica nella chiesa dei Cappuccini. La Stuttgart Philarmonic Orchestra per la prima volta a Bologna. Il debutto con due giovani talentiAll'Auditorium Manzoni, per Musica Insieme, il debutto di Clayton Stephenson, vincitore di numerosi premi internazionali, e del direttore Nicolò Umberto Foron ... rainews.it eventi a milano mercoledì 8 aprile 2026 torna back to trip – cose buone dal mondo sul palco i giovani talenti del conservatorio raffaele garramone al pianoforte) e simone ...Proseguono gli appuntamenti mensili al Teatro 1952, tra culturae divertimento, su ispirazione dell’esperienza memorabiledei ‘Magazzini Generali’ inaugurati proprio 30 anni fa.Ingresso libero.www.conca ... milanotoday.it Tyrsenia Sporting Club, trionfo a Ostia: giovani talenti del nuoto artistico protagoniste - facebook.com facebook