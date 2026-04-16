Giornata Mondiale della Voce il monito di Letizia Bonelli | Le parole possono salvare o distruggere

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, Letizia Bonelli ha sottolineato l’importanza delle parole e il loro potere di influenzare le persone, indicando come possano avere effetti positivi o negativi. La giornalista ha invitato a considerare con attenzione il modo in cui si comunica, evidenziando la responsabilità di usare il linguaggio con consapevolezza. La giornata è dedicata a sensibilizzare sull’uso della voce e delle parole nella società.

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, arriva un richiamo forte e carico di responsabilità da parte di Letizia Bonelli, che invita a riflettere sul peso e sull’impatto delle parole nella vita quotidiana. “Ci insegnano a parlare, ma quasi mai ci insegnano il peso delle parole”, afferma Bonelli, sottolineando come la voce, strumento essenziale di comunicazione, possa trasformarsi tanto in un mezzo di sostegno quanto in un’arma capace di ferire profondamente. Un concetto che, secondo l’autrice della riflessione, dovrebbe essere al centro della giornata celebrativa, spesso limitata agli aspetti tecnici e sanitari della voce. Nel suo intervento, Bonelli evidenzia come alcune frasi, pronunciate con leggerezza soprattutto in età infantile, possano lasciare segni indelebili.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giornata Mondiale della Voce, il monito di Letizia Bonelli: “Le parole possono salvare o distruggere” Notizie correlate “Le parole dei genitori possono distruggere l’autostima nei bambini”: i consigli della psicologa per farli crescere sicuri ed evitare ripercussioni nella vita (e a scuola)Che cos’è l’autostima? “L’autostima è una costruzione profonda, che nasce nelle prime relazioni della vita e si sviluppa lungo tutto il percorso... Leggi anche: "Le parole per dirlo...": l'11 febbraio a Torino un evento in occasione della Giornata Mondiale per l'epilessia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 16 aprile: Giornata Mondiale della Voce. ANAD, la voce non si replica; Giornata mondiale della voce, il 16 aprile anche a Piacenza la campagna di sensibilizzazione; Proteggi la tua voce! Dalle nuove tecnologie laser ai consigli degli esperti; Giornata Mondiale della Voce, l'ANAD lancia l'appello per la difesa dell'identità artistica. Il 16 aprile è la Giornata mondiale della voce: la celebrazione di uno strumento di comunicazione fondamentaleIl 16 aprile ricorre la Giornata mondiale della voce. Istituita in Brasile nel 1999, viene riconosciuta come un’opportunità importante per celebrare uno strumento di comunicazione fondamentale che ... mam-e.it Giornata mondiale della voce: i numeri del rischio e l'importanza della diagnosiNella Giornata mondiale della voce, scopri le ultime innovazioni tra chirurgia laser e medicina rigenerativa per proteggere le corde vocali. style.corriere.it Castellaneta : GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA – 22 APRILE In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Comune di Castellaneta organizza una mattinata speciale immersa nella natura, dedicata ai bambini delle classi prime della scuola prim facebook