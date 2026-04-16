Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha deciso di interrompere un’alleanza con Antonella Elia, scatenando una discussione intensa tra le due concorrenti. La lite ha portato all’emozione di Antonella Elia, che si è lasciata andare alle lacrime. La tensione tra le due è stata evidente e ha portato alla fine del rapporto di collaborazione all’interno della casa.

L’alleanza fra Alessandra Mussolini e Antonella Elia sembra già essere finita. Una rottura arrivata al Grande Fratello Vip dopo una lite piuttosto accesa fra le due, tanto che la Elia è scoppiata a piangere. Lite furiosa fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Dopo una breve tregua Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono tornate a scontrarsi. Le due prime donne del Grande Fratello Vip negli ultimi giorni hanno adottato due strategie differenti. Mentre Antonella è decisa a ignorare la Mussolini, quest’ultima si è lasciata andare a diverse provocazioni nei confronti della showgirl. “Volete che vi tengo svegli tutta la notte?”, ha detto la Mussolini, rivolta agli altri concorrenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, la Mussolini sbotta, rompe il patto e fa piangere Antonella Elia

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