Gf Vip frase shock di Raimondo Todaro | Giuro su mia figlia…le venisse un cancro adesso | VIDEO

Durante una conversazione al Grande Fratello Vip, il ballerino ha pronunciato una frase forte rivolta a sua figlia, dicendo: “Giuro su mia figlia… le venisse un cancro adesso”. La frase ha suscitato attenzione e scalpore tra i presenti nella casa, attirando l’interesse dei media. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo al contesto o alle motivazioni di queste parole.

Raimondo Todaro durante una conversazione concitata al Gf Vip ha detto una frase grave su sua figlia Jasmine. In molti in queste ore lo stanno contestando sul web Sta facendo il giro del web un video diRaimondo Todaroal Gf Vip che pronuncia una frase che ha fatto ribrezzo a molti. Mentre alterato cerca di difendere un pensiero da lui pronunciato, nel giurare fa un pessimo augurio a sua figlia. In tantissimi sul web si sono scatenati nei commenti per sottolineare quanto questa frase superi il limite e nel gioco certi pensieri sarebbe meglio evitarli. Nello specificoil coreografo avrebbe augurato un cancro alla figlia Jasmine. “Ne abbiamo parlato in diretta, il suo ‘caricato’ era riferito al pianto non ad altro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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