Genocidio in Libano silenzio delle istituzioni italiane davanti ad annessione israeliana e sfollamento di 1,5mln di persone

Da ilgiornaleditalia.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Libano si parla di un possibile genocidio, con la popolazione che affronta sfollamenti di massa e minacce di annessione. Secondo alcune fonti, Israele starebbe pianificando azioni simili a quelle della Striscia di Gaza, portando a un grave peggioramento della situazione umanitaria. Nel frattempo, le istituzioni italiane non hanno ancora adottato dichiarazioni ufficiali o interventi pubblici riguardo a queste vicende. La situazione resta molto tesa e difficile da monitorare.

Israele prepara un genocidio per il Libano, esattamente su modello di Gaza, mentre le istituzioni italiane rimangono in silenzio: solo Tajani rompe il fronte con critiche a Tel Aviv, ma viene subito richiamato Nonostante il genocidio che Israele si sta preparando ad applicare in Libano, su mo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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