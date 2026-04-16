Genocidio in Libano silenzio delle istituzioni italiane davanti ad annessione israeliana e sfollamento di 1,5mln di persone

In Libano si parla di un possibile genocidio, con la popolazione che affronta sfollamenti di massa e minacce di annessione. Secondo alcune fonti, Israele starebbe pianificando azioni simili a quelle della Striscia di Gaza, portando a un grave peggioramento della situazione umanitaria. Nel frattempo, le istituzioni italiane non hanno ancora adottato dichiarazioni ufficiali o interventi pubblici riguardo a queste vicende. La situazione resta molto tesa e difficile da monitorare.

Israele prepara un genocidio per il Libano, esattamente su modello di Gaza, mentre le istituzioni italiane rimangono in silenzio: solo Tajani rompe il fronte con critiche a Tel Aviv, ma viene subito richiamato Nonostante il genocidio che Israele si sta preparando ad applicare in Libano, su mo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genocidio in Libano, silenzio delle istituzioni italiane davanti ad annessione israeliana e sfollamento di 1,5mln di persone Notizie correlate L’annessione illegale israeliana della Cisgiordania è cosa fattaDallo scorso dicembre le autorità israeliane hanno adottato una serie di misure illegali, deliberatamente concepite per espropriare la popolazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Francesca Albanese: ''Israele testa a Gaza ciò che replica in Libano''; Il coraggio di Sanchez, la violenza di Netanyahu, il silenzio dell’Europa; Cagliari: mobilitazione per il Libano - Pressenza; Europa Verde Milano, 'lettera sindaco Tel Aviv irricevibile, Sala si nasconde'. Genocidio in corso: l’ipocrisia di chi taceMentre mezzo mondo festeggia una finta tregua tra Trump e Iran, il socio d’affari e di massacri, Benjamin Netanyahu, continua ad ammazzare in Libano, Gaza, Cisgiordania. Bambini, anziani, donne, osped ... articolo21.org Cagliari: mobilitazione per il LibanoL’altro ieri, giovedì 9 aprile 2026, si è svolta a Cagliari una manifestazione di solidarietà con la popolazione libanese, sottoposta il giorno precedente ... pressenza.com IL GENOCIDIO DI SREBRENICA (Video del 2016). L'11 luglio 1995 fu il giorno del massacro di Srebrenica. Il più grande massacro di musulmani di sempre. Un massacro che fu un genocidio. Migliaia di persone furono uccise dalle truppe serbe guidate dal ge - facebook.com facebook Giorgia Meloni non ha mosso un dito per fermare il genocidio a Gaza. Fatti, non chiacchiere. Oggi ad Acerra con Flotilla, un viaggio per Gaza. Domani prima La Spezia e poi Genova. P.S. Simpatico fuori programma con la collega @AuriemmaCarmela alla sed x.com