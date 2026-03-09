L’annessione illegale israeliana della Cisgiordania è cosa fatta

Dallo scorso dicembre, le autorità israeliane hanno preso diverse decisioni che hanno portato all’esproprio della popolazione palestinese in Cisjordania, inclusa Gerusalemme Est. Queste misure, considerate illegali, mirano a rendere definitiva l’annessione di questi territori e sono state attuate con provvedimenti concreti che hanno modificato la situazione sul campo. La sequenza di azioni si è concentrata sull’occupazione e sulla presa di controllo dei territori.

Dallo scorso dicembre le autorità israeliane hanno adottato una serie di misure illegali, deliberatamente concepite per espropriare la popolazione palestinese della Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, e rendere irreversibile l'annessione del suo territorio. Queste decisioni rappresentano un'escalation senza precedenti, per portata e rapidità, nel progetto di espansione degli insediamenti illegali da parte di Israele. Hanno facilitato l'acquisizione di ulteriori terre palestinesi, autorizzato un numero record di nuovi insediamenti – oltre all'ampliamento di quelli esistenti – e formalizzato la registrazione di terreni in Cisgiordania come proprietà dello stato israeliano.